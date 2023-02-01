В Україні зберігається значний дефіцит потужності - Укренерго

12:30 01 лютого Київ, Україна

В Україні споживання електроенергії знаходиться на рівні вівторка. При цьому зберігається значний дефіцит потужності, повідомляє Укренерго у середу, 1 лютого.

"Енергосистема все ще відновлюється від завданих ударів. Крім того, кілька блоків теплових електростанцій з технологічних причин перебувають у ремонті. В результаті виробництво електроенергії на електростанціях, що працюють, не може повністю покрити споживання", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що всім обленерго "доведено дещо збільшені ліміти споживання, які діють протягом доби".

"Поки що перевищення лімітів не фіксується. Водночас протягом доби у разі недотримання лімітів будуть застосовуватися аварійні відключення", - зазначили в Укренерго.

При цьому в Україні відбувається відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час останньої масованої атаки 26 січня.