В Україні знижується інтерес до книг

06:44 30 березень Київ, Україна

Кількість українців, які регулярно читають книги, з 38% скоротилася до 27%, якщо тенденція продовжиться, Україна досягне «точки неповернення».



У минулому році майже на третину скоротилися тиражі книговидавців і закрилися 48 книжкових магазинів з 222 активних.

Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Такі цифри несуть невтішну динаміку, зокрема, зниження грамотності населення, кар'єрних досягнень, рівня освіченості громадян, відсутність успішності, задоволеності життям, широкого кругозору і обізнаності. До речі, серед нечитачів в два рази більше безробітних, ніж серед любителів читання", - написав Ткаченко, додавши, що його турбує теперішній стан сфери.

Міністр зазначив, що зараз стоїть першочергова мета - зупинити падіння позицій книжкового ринку в Україні: зменшення тиражів, відсоток регулярних читачів, закриття книжкових магазинів, і в цілому - ігнорування ваги читання і відсутність інтересу серед нечитаючих людей. За його словами, це те, що вимагає комплексного підходу і серйозних змін.

"Ми всі повинні усвідомити, якщо тенденція зростання нечитаючого населення продовжиться, ми досягнемо "точки неповернення", коли доведеться все будувати з нуля", - написав Ткаченко.

Він також зазначив, що вже фіналізована стратегія з просування читання в Україні, яка розрахована на 2021-2025 роки. За його словами, вона дозволить підвищити статус книгочитання в державі, зробивши його ключовим у свідомості людей для отримання навичок, необхідних і зараз, і для успіху в майбутньому.