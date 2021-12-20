В Україні знижується інтерес до книг

Кількість українців, які регулярно читають книги, з 38% скоротилася до 27%, якщо тенденція продовжиться, Україна досягне «точки неповернення».
У минулому році майже на третину скоротилися тиражі книговидавців і закрилися 48 книжкових магазинів з 222 активних.
Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Міністр зазначив, що зараз стоїть першочергова мета - зупинити падіння позицій книжкового ринку в Україні: зменшення тиражів, відсоток регулярних читачів, закриття книжкових магазинів, і в цілому - ігнорування ваги читання і відсутність інтересу серед нечитаючих людей. За його словами, це те, що вимагає комплексного підходу і серйозних змін.
Він також зазначив, що вже фіналізована стратегія з просування читання в Україні, яка розрахована на 2021-2025 роки. За його словами, вона дозволить підвищити статус книгочитання в державі, зробивши його ключовим у свідомості людей для отримання навичок, необхідних і зараз, і для успіху в майбутньому.
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