В Україні знімають фільм про життя лідера кримськотатарського народу

19:44 05 липня Київ, Україна

За підтримки Держкіно в Україні знімають кінострічку "Киснева станція" про лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«В історії Мустафи Джемілєва мене зацікавила саме ось ця міфологічна, екзистенційна проблематика. Колись Альбер Камю намагався відповісти на питання: чи може Сізіф бути щасливий? В який саме момент Сізіф здатний відчути і зрозуміти, що таке щастя? Власне, сценарій фільму "Киснева станція" і почався як спроба знайти відповідь на це питання - завдяки життєвому прикладу Мустафи Джемілєва», - сказав сценарист фільму Михайло Бриних.

Відзначається, що робота над проєктом почалася п'ять років тому після знайомства творчої групи особисто з Джемілєвим. Один з вагомих наскрізних мотивів фільму - глибока і зворушлива особиста історія, яка познайомить глядачів з абсолютно несподіваним боком життя лідера кримськотатарського народу.

"Про що цей фільм? Про сильну внутрішню свободу. Але в той самий час - це і історія любові, а як інакше? Починалося все навіть не з ідеї, а з досить болісного усвідомлення, що українці мало знають про боротьбу кримськотатарського народу за своє право повернутися на рідну землю, і про те, хто такий Мустафа Джемілєв. Сьогодні це дуже актуальна для нас історія, і це історія перемоги, яка надихає», - сказав режисер стрічки Іван Тимченко.

В ролях - Борис Орлов, Христина Дейлік, Віктор Полторацький, Василь Кухарський, Едем Ібадуллаєв і інші. Режисер - Іван Тимченко, оператор - Томас Стоковскі (Німеччина), композитор - Джун Міяке (Японія), продюсер - Світлана Соловйова.



Виробництво - "Цифрова Платформа» за підтримки Держкіно. Прем'єра картини в Україні запланована на 2022 рік.