В Україні з початку війни загинуло понад 6700 цивільних

З початку повномасштабного вторгнення росії до 4 грудня 2022 року в Україні постраждала 17 181 цивільна особа, серед них 6 702 загинули, а 10 479 отримали поранення.
Про це йдеться у звіті Організації Об'єднаних Націй.
Про це йдеться у звіті Організації Об'єднаних Націй.
Серед загиблих 2626 чоловіків, 1794 жінок та 424 дитини. Стать ще 1858 загиблих дорослих поки невідома.
У Донецькій та Луганській областях зафіксовано 9430 жертв (3978 загиблих), з них 7395 осіб перебували на підконтрольній уряду території, а 2035 осіб – на території, яку контролюють самопроголошені "республіки".
В інших регіонах України, які перебували під контролем уряду, коли сталися жертви, зафіксовано 2724 загиблих та 5027 поранених.
Водночас зазначається, що за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), фактичні цифри жертв значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень все ще чекають на підтвердження. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.
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