В Україні з початку війни загинуло понад 6700 цивільних

08:53 06 грудня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення росії до 4 грудня 2022 року в Україні постраждала 17 181 цивільна особа, серед них 6 702 загинули, а 10 479 отримали поранення.



Про це йдеться у звіті Організації Об'єднаних Націй.



Серед загиблих 2626 чоловіків, 1794 жінок та 424 дитини. Стать ще 1858 загиблих дорослих поки невідома.



У Донецькій та Луганській областях зафіксовано 9430 жертв (3978 загиблих), з них 7395 осіб перебували на підконтрольній уряду території, а 2035 осіб – на території, яку контролюють самопроголошені "республіки".



В інших регіонах України, які перебували під контролем уряду, коли сталися жертви, зафіксовано 2724 загиблих та 5027 поранених.

"Більшість зареєстрованих жертв серед цивільного населення було викликано застосуванням вибухової зброї з широкою зоною удару, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетних та авіаударів", - йдеться у звіті ООН

Водночас зазначається, що за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), фактичні цифри жертв значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень все ще чекають на підтвердження. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.