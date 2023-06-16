В Україні з початку року помітно активізувалися шахраї

12:45 02 червня Київ, Україна

За перші чотири місяці 2023 року зареєстровано більше кримінальних проваджень про шахрайство, ніж за весь 2021 рік. У середньому цього року на місяць відкривається 6683 провадження.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на дані Генеральної прокуратури України.

“За перші чотири місяці 2023 року зареєстровано 26734 кримінальні провадження за ст.190 ККУ про шахрайство. Це вже на 2887 справ більше, ніж за весь 2021 рік», – наголосили в Опендатаботі.

У середньому, за місяць у 2023 році відкривається 6683 провадження. Для порівняння, у відповідний період 2021 року фіксувалося 3059 справ про шахрайство на місяць.

Водночас кількість справ про шахрайство, які доходять до суду, зменшилась. 2023 року лише кожна дев'ята справа сягає судового розгляду.



Так, за січень-квітень 2023 року на судовий розгляд потрапило лише 11% від загальної кількості зареєстрованих проваджень. Для порівняння, у відповідний період 2022 року суд розглядав 14% справ за статтею 190 ККУ, а у той самий період 2021 року — 19%”, — зазначили аналітики.

У найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.