В Україні з липня заборонять курити електронні сигарети у громадських місцях

12:06 01 червня Київ, Україна

В Україні з 11 липня заборонять курити електронні сигарети та пристрої для нагрівання тютюну (айкоси) у громадських місцях, повідомляє МОЗ.



Це одна з частин обмежень, які передбачає закон, ухвалений у грудні 2021 року. Зокрема, курити електронні сигарети заборонять в офісах, магазинах, кафе, ресторанах, на громадських зупинках, ліфтах чи під'їздах, таксі, підземних переходах та інших громадських місцях.

Крім того, уряд запроваджує штрафи за недотримання нового закону:



За продаж електронних сигарет та засобів нагріву тютюну неповнолітнім – штраф 1020 грн, за повторне порушення – 10 200 грн;

1000 грн – за куріння електронних сигарет у громадських місцях; 10 000 грн – повторне порушення;

За куріння у кафе, барах та ресторанах передбачається штраф у 3000 грн для власників, за повторне порушення – 15 000 грн.

Також з липня 2023 року діятиме заборона на рекламу електронних сигарет та «айкосів», продаж ароматизованих сигарет та тютюну для самокруток.



А вже з січня 2024 року виробники повинні наносити на електронні сигарети медичні попередження, які займатимуть 30% площі упаковки.