В Україні розгорнули штаби у разі теракту на ЗАЕС

15:05 23 червня Київ, Україна

У разі теракту на Запорізькій АЕС українські правоохоронці та рятувальники готуються до ліквідації наслідків, вже розгорнуто штаби. У разі витоку радіації українцям слід зберігати спокій та дотримуватись інструкцій від органів влади, зокрема, якщо не буде евакуаційних заходів, слід ізолюватися вдома на добу.



Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Передусім українцям слід зберігати спокій. Він ґрунтується на готовності всіх наших служб: і Міненергетики, і МВС, МОЗ, місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій та ситуацій, у тому числі пов'язаних із можливим витоком радіації із Запорізької станції", – сказав він.

Міністр наголосив, що з 23 червня МВС розгорнуло роботу відповідних штабів, де працюватимуть енергетики, працівники ДСНС, поліція та медики. Вони мають пояснити громадянам правила поведінки у разі надзвичайної події.



Правила поведінки у першу добу після катастрофи

"Що стосується ЗАЕС. Той радіоактивний фон, який, можливо, буде після будь-яких заходів у повітрі, буде зберігатися приблизно добу... Ми говоримо про можливий тепловий викид, який втратить найбільшу свою концентрацію протягом доби. Тобто, на 80% зменшиться радіоактивний фон якраз протягом доби" - сказав Клименко.

За його словами, якщо протягом доби не буде оголошено про евакуацію, людям потрібно закритися в приміщенні, перекрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери та обігрівачі, ущільнити усі отвори в будинках змоченою водою тканиною чи скотчем.

"Ми даватимемо всі вказівки, як діяти протягом цього часу", - сказав міністр.

Клименко наголосив, що залишатися потрібно у приміщенні без вікон та зовнішніх дверей.

"Що необхідно знати про радіацію. Це, за великим рахунком, пил. І захист від пилу, якщо ви на вулиці, це звичайний респіратор чи маска, яку ми використовували під час коронавірусу. І звичайно дивитися ЗМІ, де ми постійно інформуватимемо населення про ситуацію, яка є навколо і, звичайно, про заходи безпеки, які ми спільно вживатимемо", - сказав міністр.

Він наголосив, що без команди виходити з укриттів не можна.



Клименко зазначив, що найближчими днями пройдуть навчання з перекриттям доріг та розгортанням санітарних блокпостів, де перевірятимуть радіацію.

"Все обладнання з вимірювання радіації, яке у нас є, воно відкаліброване та готове до роботи. Але ми хочемо ще раз згрупувати всі служби, щоб ми могли чітко зреагувати на будь-які виклики", — сказав він.

Евакуація із зони ураження

За словами глави МВС, усі люди, які захочуть виїхати з території ураження у разі теракту на ЗАЕС, будуть забезпечені транспортом.

"Він у нас готовий весь час, тому що біля АЕС ми такі заходи проводимо постійно. Не завжди ми це афішуємо. Але зараз ми будемо працювати досить відкрито. Працюватимемо у тісній взаємодії з населенням та інформуватимемо про всі кроки, які будемо робити на відповідній території. Ми маємо на увазі 50-кілометрову зону у радіусі навколо ЗАЕС", - сказав Клименко.

За його словами, це охоплює близько пів мільйона людей на лівому та правому берегах Дніпра.