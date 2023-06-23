В Україні розгорнули штаби у разі теракту на ЗАЕС

У разі теракту на Запорізькій АЕС українські правоохоронці та рятувальники готуються до ліквідації наслідків, вже розгорнуто штаби. У разі витоку радіації українцям слід зберігати спокій та дотримуватись інструкцій від органів влади, зокрема, якщо не буде евакуаційних заходів, слід ізолюватися вдома на добу.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Міністр наголосив, що з 23 червня МВС розгорнуло роботу відповідних штабів, де працюватимуть енергетики, працівники ДСНС, поліція та медики. Вони мають пояснити громадянам правила поведінки у разі надзвичайної події.
Правила поведінки у першу добу після катастрофи
За його словами, якщо протягом доби не буде оголошено про евакуацію, людям потрібно закритися в приміщенні, перекрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери та обігрівачі, ущільнити усі отвори в будинках змоченою водою тканиною чи скотчем.
Клименко наголосив, що залишатися потрібно у приміщенні без вікон та зовнішніх дверей.
Він наголосив, що без команди виходити з укриттів не можна.
Клименко зазначив, що найближчими днями пройдуть навчання з перекриттям доріг та розгортанням санітарних блокпостів, де перевірятимуть радіацію.
Евакуація із зони ураження
За словами глави МВС, усі люди, які захочуть виїхати з території ураження у разі теракту на ЗАЕС, будуть забезпечені транспортом.
За його словами, це охоплює близько пів мільйона людей на лівому та правому берегах Дніпра.
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