В Україні розгорнули та підготували вже майже 11 тисяч "пунктів незламності"

08:47 01 листопада Київ, Україна

Прессекретарка ДСНС України Світлана Водолага розповіла, що рятувальники облаштували для українців уже близько тисячі "пунктів незламності". А загалом по Україні готово до роботи понад 10 800 пунктів.

Про це представниця Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіла в ефірі телемарафону.



Служба порятунку наголошує, що її "пункти незламності" вже готові, будь-хто може ними скористатися. ДСНС розгорнула близько тисячі пунктів, а додатково за потреби може розгорнути ще близько 250 пунктів. Разом від ДСНС, інших відомств та місцевих адміністрацій діють вже понад 10 800 пунктів, а передбачається розгорнути понад 13 тисяч.



Світлана Водолага наголошує, що й минулого року пункти було оснащено всім необхідним. Водночас деякі пункти доукомплектували. Побільшало подовжувачів, щоб можна було зарядити більше пристроїв. А також партнери від ЮНІСЕФ надали більше наочних матеріалів, як людям слід користуватись газовими пальниками.

"Цього року, враховуючи трагічні випадки минулої зими, посилюватимемо саме інформаційно-роз'яснювальну роботу, щоб не наробити лиха собі та своїм сусідам", - каже спікер ДСНС.

У Пунктах можна буде випити чаю, кави, перекусити, погрітися, підзарядити гаджети, отримати базову медичну допомогу (також рятувальники можуть викликати швидку, якщо ситуація критична). Облаштовані дитячі куточки. А в пунктах на базі пожежних частин ДСНС є куточки для батьків із немовлятами, щоб можна було переповити та нагодувати немовлят.



У ДСНС нагадали: пункти незламності не є захисною спорудою. У разі повітряної тривоги вони закриватимуться.