В Україні зруйновано понад 2700 житлових будинків. Цифра постійно змінюється
06:33 16 березня Київ, Україна
В Україні знищено агресором 3500 об'єктів інфраструктури, у тому числі 230 об'єктів транспортної інфраструктури, 165 об'єктів життєзабезпечення населення, таких як електропідстанції та газопроводи, повністю або частково зруйновані.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
«Зруйновані навчальні заклади – повністю або частково – 72 об'єкти. Заклади охорони здоров'я – 21 об'єкт на території України. Житлові будинки – кількість змінюється щодня. Наразі це понад 2700 зруйнованих будинків. Установи соціальної сфери – 10. Інші об'єкти, серед яких є будинки Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції тощо – понад 400», - повідомив Денис Монастирський.
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