В Україні зруйновано понад 2700 житлових будинків. Цифра постійно змінюється

06:33 16 березня Київ, Україна

В Україні знищено агресором 3500 об'єктів інфраструктури, у тому числі 230 об'єктів транспортної інфраструктури, 165 об'єктів життєзабезпечення населення, таких як електропідстанції та газопроводи, повністю або частково зруйновані.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.