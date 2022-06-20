В Україні дозволили отримувати другу профосвіту безкоштовно

20:20 20 червня Київ, Україна





Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.



Для того, щоб безкоштовно здобути другу робітничу професію, потрібно мати страховий стаж, а у навчальних закладах мають бути вільні місця.



Почати навчання потрібно не раніше ніж через 3 роки після здобуття попередньої професії, однак винятковими є ситуації, коли людина не може виконувати роботу за здобутою раніше професією або існує невідкладна потреба держави у підготовці робітників за конкретними професіями.



Такі зміни передбачають розподіл державного замовлення не тільки на підготовку кваліфікованих робітників, а й на їхню перепідготовку та підвищення кваліфікації. Вони також дозволять місцевій владі сприяти працевлаштуванню випускників училищ та утримувати державні профтехи для передачі у комунальну власність», – коментують зміни у МОН. Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про професійну (професійно-технічну) освіту" і дозволила здобувати другу професійно-технічну освіту безоплатно.Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.Для того, щоб безкоштовно здобути другу робітничу професію, потрібно мати страховий стаж, а у навчальних закладах мають бути вільні місця.Почати навчання потрібно не раніше ніж через 3 роки після здобуття попередньої професії, однак винятковими є ситуації, коли людина не може виконувати роботу за здобутою раніше професією або існує невідкладна потреба держави у підготовці робітників за конкретними професіями.Такі зміни передбачають розподіл державного замовлення не тільки на підготовку кваліфікованих робітників, а й на їхню перепідготовку та підвищення кваліфікації. Вони також дозволять місцевій владі сприяти працевлаштуванню випускників училищ та утримувати державні профтехи для передачі у комунальну власність», – коментують зміни у МОН.



Отримувати професійні навички дозволили без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти. Список професій, які можна здобути таким чином, мають оприлюднити згодом.