В Україні розроблено програму підтримки внутрішньо переміщеним особам

06:22 28 березня Київ, Україна

Уряд України розпочинає низку програм з підтримки вимушених переселенців, які залишили житло та втратили роботу через активні бойові дії в їхніх регіонах та виїхали у безпечні місця.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.



Так, для підтримки внутрішньопереміщених осіб на території України передбачено такі механізми:



Щомісячна допомога від держави у розмірі 2 тис. грн. на місяць для дорослого та 3 тис. грн. на місяць для дітей та осіб з інвалідністю. Ця виплата нараховується щомісяця протягом воєнного стану + 1 місяць після закінчення або скасування. Заявку можна подати особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади чи ЦНАП або за допомогою Порталу або додатку Дію https://diia.gov.ua/.



Працевлаштування переселенців. Роботодавці зможуть подати заявку для отримання компенсації за кожну працевлаштовану всередині переміщену особу у розмірі 6,5 тис.. грн на місяць. Виплата проводитиметься протягом перших двох місяців з початку працевлаштування. Роботодавцям, які уклали відповідні трудові контакти, необхідно зареєструвати дані про працівників через портал Дія https://diia.gov.ua/ або подати заявку на виплату до Державної служби зайнятості. Це можна зробити не раніше ніж через 5 днів після оформлення працівника, а кошти перераховуються роботодавцю за повний місяць роботи працівника.



Компенсація сім'ям, які дали притулок у своїх будинках вимушених переселенців. Йдеться про відшкодування комунальних платежів – по 450 грн на особу.



«Програма допомоги підприємствам, які забезпечують українців робочими місцями, є послідовним продовженням державної підтримки економіки, яка стимулює активізацію бізнесу в регіонах, де не здійснюються активні бойові дії. Програми з підтримки внутрішньопереміщених осіб – виплата допомоги та компенсація комунальних платежів – дозволить громадянам адаптуватися до нових локацій», – зазначила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.