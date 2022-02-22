В Україні розробили сервіс для моніторингу активності військ РФ біля українських кордонів

14:18 22 лютий Київ, Україна

Київські IT-фахівці створили сервіс для моніторингу активності військ РФ біля українських кордонів. На сайті проєкту розміщено карту з геолокаціями, де можна відкрити супутникові знімки.

Дані приймають у європейських супутникових операторів, потім аналізують та наносять на карту з урахуванням динаміки.

Творці проєкту побажали залишитися анонімними.

Також в Україні запустили Telegram -бот « Готовий до всього », де зібрані поради про те, як підготуватися та діяти під час надзвичайних ситуацій. У чат-боті є п'ять основних розділів та джерела інформації, які використовувалися для створення довідки: