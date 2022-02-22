В Україні розробили сервіс для моніторингу активності військ РФ біля українських кордонів

Київські IT-фахівці створили сервіс для моніторингу активності військ РФ біля українських кордонів. На сайті проєкту розміщено карту з геолокаціями, де можна відкрити супутникові знімки.
Дані приймають у європейських супутникових операторів, потім аналізують та наносять на карту з урахуванням динаміки.
Творці проєкту побажали залишитися анонімними.
Також в Україні запустили Telegram-бот «Готовий до всього», де зібрані поради про те, як підготуватися та діяти під час надзвичайних ситуацій. У чат-боті є п'ять основних розділів та джерела інформації, які використовувалися для створення довідки:
- «Як вижити під час війни» - визначити стратегію порятунку та домовитися з близьким щодо спільних дій;
- «Йду захищати країну» - методичка про те, як записатися до тероборони, ЗСУ чи партизанського руху;
- «Небезпечні ситуації» - що означають різні сигнали (сирени, повідомлення через гучномовці) і що робити, якщо їх чуєш;
- «Інформаційна безпека» - де шукати перевірену інформацію та як розпізнавати фейки;
- «Що підготувати та купити» - як скласти рюкзак та аптечку у разі військового вторгнення, що робити з житлом і як подбати про свійських тварин.
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