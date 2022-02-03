В Україні розробили пам'ятку для сімей на випадок кризової ситуації

В Україні волонтерська група #Миготові розробила пам'ятку для сімей на випадок кризової ситуації: у ній експерти дали відповіді на найпоширеніші питання щодо попередніх запасів, стратегії дій на випадок відсутності електрики та інтернету.
Про це розповів громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар на своїй сторінці у Фейсбуці.
Пам'ятка відповідає на такі питання:
Про це розповів громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар на своїй сторінці у Фейсбуці.
Пам'ятка відповідає на такі питання:
- Якою є стратегія ваших дій у разі надзвичайної ситуації?
- Які запаси потрібно зробити вдома?
- Як приготувати транспортні засоби?
- Які медикаменти та засоби першої допомоги потрібно мати?
- Як приготувати рюкзак?
- Як підготуватися до відсутності газу та електрики?
- Де шукати правдивої інформації?
- Як приготувати дітей?
- Як подбати про свійських тварин (собаки, кішки)?
- Що робити, якщо ви дізналися про наближення бойових дій?
- Що робити, почувши сирену?
- Що робити при артобстрілі чи бомбардуванні?
- Що робити при появі чужих військових та пострілів зі стрілецької зброї.
Завантажити пам'ятку можна тут.
Пам'ятку було розроблено на тлі посилення військової ескалації Росії, яка триває з весни 2021 року на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи висловила серйозне занепокоєння зосередженням великої кількості російських військових уздовж кордону з Україною. Такі дії підривають безпеку та стабільність у всьому регіоні, тому асамблея закликала Росію якнайшвидше вивести ці війська.
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