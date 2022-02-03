В Україні розробили пам'ятку для сімей на випадок кризової ситуації

07:05 02 лютий Київ, Україна

В Україні волонтерська група #Миготові розробила пам'ятку для сімей на випадок кризової ситуації: у ній експерти дали відповіді на найпоширеніші питання щодо попередніх запасів, стратегії дій на випадок відсутності електрики та інтернету.



Про це розповів громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар на своїй сторінці у Фейсбуці.



Пам'ятка відповідає на такі питання:

Якою є стратегія ваших дій у разі надзвичайної ситуації?

Які запаси потрібно зробити вдома?

Як приготувати транспортні засоби?

Які медикаменти та засоби першої допомоги потрібно мати?

Як приготувати рюкзак?

Як підготуватися до відсутності газу та електрики?

Де шукати правдивої інформації?

Як приготувати дітей?

Як подбати про свійських тварин (собаки, кішки)?

Що робити, якщо ви дізналися про наближення бойових дій?

Що робити, почувши сирену?

Що робити при артобстрілі чи бомбардуванні?

Що робити при появі чужих військових та пострілів зі стрілецької зброї.

“Мета та мрія нашого ворога – паніка в наших лавах. Найкращий засіб проти паніки – передчасна поінформованість та спокійна передбачливість, а не ігнорування реальності. Разом з вами ми віримо і сподіваємося, що нічого страшного не станеться, але пропонуємо заздалегідь замислитись, обговорити у колі сім'ї, підготуватися. Будемо для всіх довкола центром здорового глузду, спокійної впевненості, завчасної підготовки та корисної інформації”, – сказав Пекар.



Пам'ятку було розроблено на тлі посилення військової ескалації Росії, яка триває з весни 2021 року на кордоні з Україною та в окупованому Криму.



Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи висловила серйозне занепокоєння зосередженням великої кількості російських військових уздовж кордону з Україною. Такі дії підривають безпеку та стабільність у всьому регіоні, тому асамблея закликала Росію якнайшвидше вивести ці війська.