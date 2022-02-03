В Україні розробили пам'ятку для сімей на випадок кризової ситуації

07:05 02 лютий Київ, Україна

В Україні волонтерська група #Миготові розробила пам'ятку для сімей на випадок кризової ситуації: у ній експерти дали відповіді на найпоширеніші питання щодо попередніх запасів, стратегії дій на випадок відсутності електрики та інтернету.

Про це розповів громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар на своїй сторінці у Фейсбуці.

Пам'ятка відповідає на такі питання:
  • Якою є стратегія ваших дій у разі надзвичайної ситуації?
  • Які запаси потрібно зробити вдома?
  • Як приготувати транспортні засоби?
  • Які медикаменти та засоби першої допомоги потрібно мати?
  • Як приготувати рюкзак?
  • Як підготуватися до відсутності газу та електрики?
  • Де шукати правдивої інформації?
  • Як приготувати дітей?
  • Як подбати про свійських тварин (собаки, кішки)?
  • Що робити, якщо ви дізналися про наближення бойових дій?
  • Що робити, почувши сирену?
  • Що робити при артобстрілі чи бомбардуванні?
  • Що робити при появі чужих військових та пострілів зі стрілецької зброї.
“Мета та мрія нашого ворога – паніка в наших лавах. Найкращий засіб проти паніки – передчасна поінформованість та спокійна передбачливість, а не ігнорування реальності. Разом з вами ми віримо і сподіваємося, що нічого страшного не станеться, але пропонуємо заздалегідь замислитись, обговорити у колі сім'ї, підготуватися. Будемо для всіх довкола центром здорового глузду, спокійної впевненості, завчасної підготовки та корисної інформації”, – сказав Пекар.
Завантажити пам'ятку можна тут.

Пам'ятку було розроблено на тлі посилення військової ескалації Росії, яка триває з весни 2021 року на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи висловила серйозне занепокоєння зосередженням великої кількості російських військових уздовж кордону з Україною. Такі дії підривають безпеку та стабільність у всьому регіоні, тому асамблея закликала Росію якнайшвидше вивести ці війська.