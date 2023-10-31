В Україні розробляють проєкт "смарт-мобілізація"

Мінцифри планує запустити проєкт "смарт-мобілізація", який дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись, сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Пілотний проєкт планується запустити за кілька місяців.
Якщо громадянин залишить заявку та пройде рекрутерів та тести, навчання, точно потрапить до роти і на ту посаду, на яку сам себе мобілізував.
Після запуску проєкту можна буде побачити, скільки українців мобілізуватимуться самостійно, як вони проходять відбір, і як вони після цього будуть служити, наскільки будуть мотивовані, додав Федоров.
Після запуску проєкту можна буде побачити, скільки українців мобілізуватимуться самостійно, як вони проходять відбір, і як вони після цього будуть служити, наскільки будуть мотивовані, додав Федоров.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі