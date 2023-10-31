В Україні розробляють проєкт "смарт-мобілізація"

Мінцифри планує запустити проєкт "смарт-мобілізація", який дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись, сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми запускатимемо пілот на операторів дронів, і ця людина вибирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти навчатимешся», – пояснив міністр.

Якщо громадянин залишить заявку та пройде рекрутерів та тести, навчання, точно потрапить до роти і на ту посаду, на яку сам себе мобілізував.



Після запуску проєкту можна буде побачити, скільки українців мобілізуватимуться самостійно, як вони проходять відбір, і як вони після цього будуть служити, наскільки будуть мотивовані, додав Федоров.