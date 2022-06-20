В Україні розробляють Національну програму психічного здоров'я

В Україні готуються запустити Національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, яка допомагатиме українцям переживати психологічні травми, завдані війною.
Програма передбачає:
Програма передбачає:
- розробка моделі надання допомоги із залученням фахівців ВООЗ;
- напрацювання плану реалізації моделі після обговорення з представниками професійної спільноти, експертами;
- побудова системи навчання, сертифікації, моніторингу якості підготовки психологів, психотерапевтів, лікарів-психологів;
- навчання сімейних лікарів, психологів, соціальних працівників, освітян швидких методик психологічної підтримки.
У Міністерстві охорони здоров'я розпочав роботу проектний офіс зі створення нацпрограми психічного здоров'я, до якого входять спеціалісти МОЗ, Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків, громадська організація «Безбар'єрність».
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