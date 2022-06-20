В Україні розробляють Національну програму психічного здоров'я

18:43 20 червня Київ, Україна

В Україні готуються запустити Національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, яка допомагатиме українцям переживати психологічні травми, завдані війною.



Програма передбачає:

розробка моделі надання допомоги із залученням фахівців ВООЗ;

напрацювання плану реалізації моделі після обговорення з представниками професійної спільноти, експертами;

побудова системи навчання, сертифікації, моніторингу якості підготовки психологів, психотерапевтів, лікарів-психологів;

навчання сімейних лікарів, психологів, соціальних працівників, освітян швидких методик психологічної підтримки.

У Міністерстві охорони здоров'я розпочав роботу проектний офіс зі створення нацпрограми психічного здоров'я, до якого входять спеціалісти МОЗ, Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків, громадська організація «Безбар'єрність».



