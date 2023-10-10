В Україні зростає попит на електроавтомобілі: +12% у вересні

10:15 10 жовтня Київ, Україна

У вересні поточного року в Україні було зареєстровано 4298 нових електромобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що відобразило зростання ринку на 12% порівняно з серпнем 2023 року, як повідомила Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром".



Слід зазначити, що попит на електромобілі продовжує зростати, і порівняно з вереснем минулого року він збільшився у 2,7 раза. Головним чином, це стосується легкових автомобілів, серед яких було зареєстровано 4 215 одиниць, зокрема 769 нових та 3 446 уживаних. В той час, як з 83 комерційних електромобілів тільки 6 були нові.



Найпопулярніші моделі серед нових електромобілів у вересні - Volkswagen ID.4 (350 одиниць), Volkswagen ID.6 (66 одиниць), Toyota BZ4X (51 одиниць), Honda E (49 одиниць) і BYD Yuan Plus (19 одиниць).



Серед уживаних електромобілів, які вперше зареєстровані в Україні у вересні, лідирують Nissan Leaf (590 одиниць), Volkswagen e-Golf (433 одиниць), Tesla Model 3 (405 одиниць), Tesla Model Y (247 одиниць) та Renault Zoe (194 одиниці).



З початку поточного року в Україні було зареєстровано майже 24,2 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. І важливо зазначити, що частка нових машин у цих реєстраціях збільшилась із 15% до 20%.