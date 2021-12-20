В Україні зростає попит на автомобільний секонд-хенд

11:08 08 квітень Київ, Україна

Найпопулярнішими марками серед розмитнених уживаних автомобілів є: на першому місці - Volkswagen, на другому - Ford, і на третьому - Renault.

Про це повідомляє Укравтопром

В Україні в березні було зареєстровано 34,8 тисячі уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Ця цифра на 87% більша, ніж роком раніше і на 27% більше в порівнянні з лютим поточного року.



При цьому нових автомобілів в березні було зареєстровано трохи більше дев'яти тисяч одиниць.



"Як наслідок, в перший місяць весни розмитнені машини з пробігом охопили понад 79% первинного ринку легкових авто", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що найбільш популярною маркою серед розмитненого секонд-хенду залишається Volkswagen (5,7 тис. авто). На другому місці Ford (3,2 тис. авто). Замикає топ-3 Renault (2,9 тис. авто). Також в топ-5 Skoda (2,8 тис. авто) і Hyundai (2,4 тис. авто).



Всього за перший квартал 2021 року в Україні зареєстрували 87,7 тисячі легкових авто з пробігом, що на 10% більше, ніж в минулому році і в чотири рази більше кількості проданих в країні нових авто за той же період.