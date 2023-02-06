В Україні зростає споживання електроенергії - "Укренерго"

14:06 06 лютого Київ, Україна

В Україні зростає споживання електроенергії. Причиною цього є не лише початок робочого тижня, а й суттєве похолодання, повідомили в "Укренерго".

Отже, зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години (це піки споживання). В Одеській, Київській областях та Києві зберігаються мережеві обмеження.

“Наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також покриття потреб промисловості та населення", - йдеться у повідомленні.

Також в Україну здійснюється імпорт електроенергії.



За даними "Укренерго", внаслідок масштабної аварії на підстанції НЕК "Укренерго" в Одесі та прилеглих районах продовжуються аварійні відключення. Через мережеві обмеження аварійні відключення застосовуються також у Києві та Київській області.



Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго спільно працюють над живленням споживачів Одеси за резервними схемами. Також об'єкти критичної інфраструктури мають перейти на альтернативні джерела живлення, що на даному етапі дозволить звільнити певний обсяг потужності та спрямувати його для побутових споживачів.