В Україні поширюється нова схема шахрайства

09:11 04 липня Київ, Україна

В Україні зареєстровано нову шахрайську схему, яка маскується під отримання коштів від міжнародної організації. Про це інформують в Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини.



Один із громадян України звернувся до Офісу, щоб розповісти про шахрайство, яке було скоєно щодо нього невідомою особою, яка використовує його особисті дані. Згідно із заявою потерпілого, він випадково натрапив на відео у соціальній мережі TikTok, де обіцяли видати гроші від міжнародної організації. У відео міститься посилання на певний вебсайт. Як тільки заявник ввів свої особисті дані на цьому сайті, шахрай отримав доступ до його облікового запису в Telegram і відправив шахрайські повідомлення від його імені всім контактам.



У цих повідомленнях просили позичити гроші на один день, і в результаті шахрай отримав гроші, що належать потерпілому.



Офіс уповноваженого нагадує, що для того, щоб не стати жертвою злочинців, необхідно не розкривати свої особисті дані на підозрілих та неперевірених вебсайтах, а також бути обережними при отриманні повідомлень.



Також варто зазначити, що у разі розкрадання чужого майна або набуття прав на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) передбачено кримінальну відповідальність згідно зі статтею 190 Кримінального кодексу України.



За незаконне збирання, зберігання, використання, знищення або розповсюдження конфіденційної інформації про іншу особу також передбачено кримінальну відповідальність відповідно до статті 182 Кримінального кодексу України.