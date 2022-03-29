В Україні працівники залізниці відзначають професійне свято

08:50 04 листопада Київ, Україна

Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники залізничного транспорту України.

Дата святкування Дня залізничника в Україні змінювалася. Так, спершу це було у першу неділю серпня. А засноване свято було в липні 1993 року указом першого президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників залізничного транспорту.



Однак, майже десять років потому, а саме - в грудні 2002 року, другий президент України Леонід Кучма переніс святкування на 4 листопада.



Вибір цієї дати був не випадковий: в цей день в 1861 році на територію України прибув перший поїзд, який називався "Ярослав". Він з'єднував Відень, Краків, Перемишль і Львів. "Ярослав", так би мовити, був першим поїздом міжнародного сполучення.



Саме ж свято "День залізничника" бере початок з 1896 року в Російській імперії.



Сучасна залізниця України складається з шести ліній - Донецької, Львівської, Одеської, Південної, Південно-Західної та Придніпровської. Залізничне сполучення є в кожній області країни.



Свою господарську діяльність національний перевізник вантажів і пасажирів АТ "Укрзалізниця" почав 1 грудня 2015 року. Підприємство є правонаступником Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підвідомчих підприємств і установ, які раніше мали статус окремих юридичних осіб.



Зараз компанія забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.