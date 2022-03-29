В Україні працівники залізниці відзначають професійне свято

Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники залізничного транспорту України.
Дата святкування Дня залізничника в Україні змінювалася. Так, спершу це було у першу неділю серпня. А засноване свято було в липні 1993 року указом першого президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників залізничного транспорту.
Однак, майже десять років потому, а саме - в грудні 2002 року, другий президент України Леонід Кучма переніс святкування на 4 листопада.
Вибір цієї дати був не випадковий: в цей день в 1861 році на територію України прибув перший поїзд, який називався "Ярослав". Він з'єднував Відень, Краків, Перемишль і Львів. "Ярослав", так би мовити, був першим поїздом міжнародного сполучення.
Саме ж свято "День залізничника" бере початок з 1896 року в Російській імперії.
Сучасна залізниця України складається з шести ліній - Донецької, Львівської, Одеської, Південної, Південно-Західної та Придніпровської. Залізничне сполучення є в кожній області країни.
Свою господарську діяльність національний перевізник вантажів і пасажирів АТ "Укрзалізниця" почав 1 грудня 2015 року. Підприємство є правонаступником Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підвідомчих підприємств і установ, які раніше мали статус окремих юридичних осіб.
Зараз компанія забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
Однак, майже десять років потому, а саме - в грудні 2002 року, другий президент України Леонід Кучма переніс святкування на 4 листопада.
Вибір цієї дати був не випадковий: в цей день в 1861 році на територію України прибув перший поїзд, який називався "Ярослав". Він з'єднував Відень, Краків, Перемишль і Львів. "Ярослав", так би мовити, був першим поїздом міжнародного сполучення.
Саме ж свято "День залізничника" бере початок з 1896 року в Російській імперії.
Сучасна залізниця України складається з шести ліній - Донецької, Львівської, Одеської, Південної, Південно-Західної та Придніпровської. Залізничне сполучення є в кожній області країни.
Свою господарську діяльність національний перевізник вантажів і пасажирів АТ "Укрзалізниця" почав 1 грудня 2015 року. Підприємство є правонаступником Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підвідомчих підприємств і установ, які раніше мали статус окремих юридичних осіб.
Зараз компанія забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі