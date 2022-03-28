В Україні працюють 214 освітніх центрів для абітурієнтів з ОРДЛО і Криму

19:24 29 червня Київ, Україна

Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей (ОРДЛО) і Криму на базі вищих або професійно-технічних навчальних закладів організовано 214 освітніх центрів.

Про це на пресконференції повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет

"Окремим елементом вступу до установ вищої освіти є вступ осіб з тимчасово окупованих територій. Для цього, як і раніше, організовані освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна". Такі центри почали свою роботу 7 червня і закінчують працювати 24 вересня. На сьогодні організовано 214 центрів в закладах вищої та професійної передвищої освіти", - сказав Шкарлет.

Такі центри, за словами міністра, працюють не тільки на базі установ, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, а й на базі вишів, підлеглих МКІП і МВС.



Сергій Шкарлет інформував, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей та Криму можуть поступати на освітній рівень молодшого бакалавра, бакалавра, магістра медичного та фармацевтичного або ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти та молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти.

"Такі абітурієнти мають право вступати на місця державного замовлення в межах квоти 2. Особи повинні подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітньому центрі, і вступ на бюджетну форму навчання за квотою 2 - до 20 липня, а на контрактну форму - до 20 вересня. Також передбачене складання на базі освітнього центру двох іспитів державної підсумкової атестації - історія України та українська мова, і потрібно скласти один профільний іспит, який встановлює установа вищої освіти", - сказав Шкарлет.