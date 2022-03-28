В Україні працюють 214 освітніх центрів для абітурієнтів з ОРДЛО і Криму

Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей (ОРДЛО) і Криму на базі вищих або професійно-технічних навчальних закладів організовано 214 освітніх центрів.
Про це на пресконференції повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Такі центри, за словами міністра, працюють не тільки на базі установ, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, а й на базі вишів, підлеглих МКІП і МВС.
Сергій Шкарлет інформував, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей та Криму можуть поступати на освітній рівень молодшого бакалавра, бакалавра, магістра медичного та фармацевтичного або ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти та молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти.
Детальна інформація для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей та Криму розміщена на сайті Міністерства освіти і науки.
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