В Україні перевірять російськомовні школи

12:06 10 вересень Київ, Україна

Російськомовні школи України відвідає мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Пів року буде здійснюватися перевірка на дотримання норм закону про мову та майбутнього переходу всіх шкіл на україномовне навчання.

Контролем за навчально-виховним процесом займаються, згідно із законодавством, місцеві органи управління освітою та МОН. Однак Кремінь пояснив, що відстежувати можливі мовні порушення буде він.

"Тому з виконання мовного законодавства, щодо можливих порушень, ми, звичайно, будемо проводити відповідний моніторинг та в цьому році, і в подальшій перспективі", - сказав він.
 
Омбудсмена буде цікавити, серед іншого, якість викладання державною мовою.
 
"Це можна буде побачити, зокрема, за тими результатами, які ми побачимо на ДПА та ЗНО", - додав він.
 
Кремінь прокоментував і нинішні результати оцінювання.
 
"У мене є така підозра, що разом з тим кадровим голодом, який у нас є в системі освіти, разом з погіршенням якості викладання, разом зі зменшенням мотивації на викладання якісною державною мовою інших дисциплін, - ми маємо такі наслідки", - зазначив Кремень .
 
Омбудсмен нагадав, що норма закону про штрафні санкції за порушення мовного законодавства почне діяти через два роки.
 
"Сьогодні ми можемо готувати виключно звернення в ті чи інші установи, організації за зверненням громадян і за результатами моніторингу діяльності державних установ в різних сферах", - сказав він.
 
Нагадаємо, в липні 2019 року в Україні набув чинності закон Про забезпечення функціонування української мови як державної. Документ, зокрема, визначає, що єдиною державною мовою в Україні є українська та її використання обов'язкове в органах державної влади та освіті.
 
Також повідомлялося, що в Україні вчителів російськомовних шкіл відправлять на перепідготовку.

 