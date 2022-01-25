В Україні перевірять російськомовні школи

Російськомовні школи України відвідає мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Пів року буде здійснюватися перевірка на дотримання норм закону про мову та майбутнього переходу всіх шкіл на україномовне навчання.

Контролем за навчально-виховним процесом займаються, згідно із законодавством, місцеві органи управління освітою та МОН. Однак Кремінь пояснив, що відстежувати можливі мовні порушення буде він.

"Тому з виконання мовного законодавства, щодо можливих порушень, ми, звичайно, будемо проводити відповідний моніторинг та в цьому році, і в подальшій перспективі", - сказав він.