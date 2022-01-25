В Україні пройде екоакція "Мільйон дерев за 24 години"

Для привернення уваги до екологічних проблем відбудеться акція "Мільйон дерев за 24 години", повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Роман Абрамовський.
Він зазначив, що господарська діяльність людей, зокрема збільшення площ ріллі та спалювання палива, призводить до того, що значна кількість вуглекислого газу потрапляє в атмосферу та створює парниковий ефект, що призводить до швидких і незворотних кліматичних змін.
"Не існує, звичайно, чарівної пігулки для подолання кліматичної кризи, але висадка дерев є частковим її рішенням. Мільйон дерев за 24 години - це дійсно дуже масштабна акція, і мета - привернути увагу до необхідності відновлення екосистем України та світу в цілому. Україна не стає осторонь від процесів, які відбуваються у боротьбі з кліматичними змінами в світі", - додав міністр.
Як повідомляється, висадка дерев запланована на 17 жовтня.
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