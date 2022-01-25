В Україні пройде екоакція "Мільйон дерев за 24 години"

18:34 09 вересень Київ, Україна

Для привернення уваги до екологічних проблем відбудеться акція "Мільйон дерев за 24 години", повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

"Хочу анонсувати дуже важливу екологічну ініціативу - це"Мільйон дерев за 24 години". Про що це - про висадку дерев по всій території України громадянами за підтримки волонтерів на ділянках, визначених науковим способом. Практично, це всі ділянки, що належать Держлісагентству та це землі лісогосподарського призначення. Тобто, на них будуть висаджені властиві нашій країні породи дерев. Для чого? В першу чергу, скажу, для чого - ми в Міністерстві працюємо, крім регуляторних будь-яких обмежень або ініціатив, над тим, щоб підвищити свідомість громадян щодо запобігання та адаптації до змін клімату. Кожне висаджене дерево важливе для вмісту вуглецю," - сказав Роман Абрамовський.

Він зазначив, що господарська діяльність людей, зокрема збільшення площ ріллі та спалювання палива, призводить до того, що значна кількість вуглекислого газу потрапляє в атмосферу та створює парниковий ефект, що призводить до швидких і незворотних кліматичних змін.

"Не існує, звичайно, чарівної пігулки для подолання кліматичної кризи, але висадка дерев є частковим її рішенням. Мільйон дерев за 24 години - це дійсно дуже масштабна акція, і мета - привернути увагу до необхідності відновлення екосистем України та світу в цілому. Україна не стає осторонь від процесів, які відбуваються у боротьбі з кліматичними змінами в світі", - додав міністр.

Як повідомляється, висадка дерев запланована на 17 жовтня.