В Україні продовжують вимирати села

У Чернігівській області в селі Блешня помер останній житель, це вже 31-е село за останні 20 років, яке припинило своє існування.
Починаючи з 2000 року з обліку в Чернігівській області зняли 30 населених пунктів. Останній раз - в березні 2020 року з обліку зняли село Кльоц Малодевіцької селищної ради Прилуцького району.
Відзначається, що село Блешня раніше входило до складу Орліковської сільради. З початку 1990-х років з 6-и сіл сільради збезлюдніли три. Приблизно 5 років тому помер останній житель села Хандобоківка, а ще раніше з обліку зняли село Городок.
З початку 1990-х років з шести сіл Орліковської сільради, до якої належало село Блешня, вимерли три. Повідомляється, що в двох селищах сільради, що залишилися, Мохи і Баранівка, проживає по 15 осіб.
Відзначається, що село Блешня раніше входило до складу Орліковської сільради. З початку 1990-х років з 6-и сіл сільради збезлюдніли три. Приблизно 5 років тому помер останній житель села Хандобоківка, а ще раніше з обліку зняли село Городок.
З початку 1990-х років з шести сіл Орліковської сільради, до якої належало село Блешня, вимерли три. Повідомляється, що в двох селищах сільради, що залишилися, Мохи і Баранівка, проживає по 15 осіб.
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