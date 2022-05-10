В Україні триває зростання цін на бензин і дизельне паливо. Зведена таблиця

Минулі вихідні відзначилися тим, що бензин і дизпаливо знову додали в ціні 10-60 коп./літр. Тарифи підняли абсолютно всі українські АЗС.
Про це повідомляє Enkorr з посиланням на дані моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".
Зокрема, всі види палива на станціях SOCAR подорожчали на 99 коп./л: бензин марки А-92 подорожчав до 27,98 грн/л, А-95 - до 28,98 грн/л, ДТ - до 27,98 грн/л. На 50 коп./л все паливо подорожчало на станціях "Укр-Петроль".
У мережі Shell бензини подорожчали на 30 коп./л, ДТ - на 40 коп./л: бензин А-92 - до 24,44 грн/л, А-95 - до 26,51 грн/л, ДТ - до 24,96 грн/л.
На станціях "Кворум" бензин і дизельне паливо в середньому подорожчали на 35 коп./л. Mango підняла ціни на 20 коп./л тільки на дизельне паливо (21,19 грн/л).
Motto, в свою чергу, підвищила ціни на дизпаливо на 10-20 коп./л в Дніпропетровській, Донецькій і Харківській областях. Разом з тим бензин подорожчав лише на 20 коп./л в Донецькій області.
Про це повідомляє Enkorr з посиланням на дані моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".
Зокрема, всі види палива на станціях SOCAR подорожчали на 99 коп./л: бензин марки А-92 подорожчав до 27,98 грн/л, А-95 - до 28,98 грн/л, ДТ - до 27,98 грн/л. На 50 коп./л все паливо подорожчало на станціях "Укр-Петроль".
У мережі Shell бензини подорожчали на 30 коп./л, ДТ - на 40 коп./л: бензин А-92 - до 24,44 грн/л, А-95 - до 26,51 грн/л, ДТ - до 24,96 грн/л.
На станціях "Кворум" бензин і дизельне паливо в середньому подорожчали на 35 коп./л. Mango підняла ціни на 20 коп./л тільки на дизельне паливо (21,19 грн/л).
Motto, в свою чергу, підвищила ціни на дизпаливо на 10-20 коп./л в Дніпропетровській, Донецькій і Харківській областях. Разом з тим бензин подорожчав лише на 20 коп./л в Донецькій області.
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