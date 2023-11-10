В Україні триває порушення мовного закону: у яких сферах найчастіше?

06:51 10 листопада Київ, Україна

Повномасштабна війна, розв'язана росією з метою денацифікації українців, викликала в Україні справді народний рух на підтримку державної української мови. Громадяни активно реагують на порушення мовного закону.

Нагадаємо, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" було ухвалено ще у 2019 році. Проте набрання чинності окремими статтями закону розтягнуто в часі (відбувається кожні пів року).

Протягом 10 місяців в Україні зафіксували 3240 звернень щодо порушень мовного закону. Найбільше скарг надходило на сферу обслуговування та рекламу.

Які міста очолили антирейтинг, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Facebook-пост уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Сфери з найбільшою кількістю порушень

З 3 240 звернень майже половина – 1 614 випадків – стосуються порушень у сфері обслуговування споживачів. У цьому аспекті зафіксовано 882 випадки відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів.

536 скарг стосувалися обслуговування російською мовою, а 196 – надання інформації про товари та послуги (меню, цінники, упаковка, розрахункові документи тощо).

Крім того, за 10 місяців 2023 року надійшло 480 звернень громадян щодо зовнішньої реклами та вивісок. Це порушення законів про мову інформації для загального ознайомлення (стаття 28) та реклами (стаття 32).

У сфері освіти та навчання було 296 звернень щодо порушень законодавства про державну мову. На правопорушення в органах влади поскаржилися 151 раз, у медіа – 144 рази.

Ще 137 випадків порушень – у сфері охорони здоров'я при наданні послуг у лікарнях, 56 – у закладах комунальної та державної власності, 97 – у сфері культури.

Які міста очолили антирейтинг

Найбільше порушень фіксували у:

Києві - 1 167

Харківській області - 473

Одеській - 416

Дніпропетровській - 265

Київській - 134

Запорізькій - 54

Миколаївській - 48

Львівській – 48

Полтавській – 47.

За наслідками розгляду звернень громадян проводять державний контроль та накладають на порушників санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.