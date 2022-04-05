В Україні триває марафон "Пишемо кримськотатарську Вікіпедію"

07:49 08 липня Київ, Україна

В рамках марафону з наповнення Вікіпедії кримськотатарською мовою, який запустило Мінреінтеграції, вже перекладено 160 статей.

Про це повідомив керівник експертної групи директорату по цифровому розвитку, цифрових трансформаціях і цифровізації Мінреінтеграції Марлен Сагіров.

"Станом на сьогодні участь в марафоні «Serbest Entsiklopediya: Пишемо кримськотатарську Вікіпедію» приймають близько двох десятків людей. Уже перекладені в рамках нашого заходу 160 статей", - сказав Сагіров.

За його словами, метою марафону є створення і поліпшення статей Вікіпедії кримськотатарською мовою. Проведення марафону відбуватиметься за двома категоріями: 1000 статей, які є базовими в усіх мовних розділах Вікіпедії, а також 100 статей, пов'язаних з Україною, Кримом, кримськотатарською культурою і традиціями, історичними персоналіями.

"Цей марафон ми проводимо в рамках схваленої урядом у квітні Концепції розвитку кримськотатарської мови до 2032 року", - додав представник Мінреінтеграції.

Мінреінтеграції планує завершити цей онлайн-марафон 15 липня.

"Тоді ж мають намір підбити підсумки. Обов'язково повідомимо на власних джерелах про те, скільки було перекладено статей, визначимо переможців і плануємо нагородити найактивніших учасників, які зробили найбільший внесок в переклад, в марафон", - запевнив керівник експертної групи директорату по цифровому розвитку, цифрових трансформаціях і цифровізації Мінреінтеграції.

Учасники заходу можуть писати статті самостійно або перекладати з української або інших мов. Але всі вони повинні відповідати правилам Вікіпедії, зокрема, не містити порушення авторських прав, бути написані в нейтральному енциклопедичному стилі і посилатися на незалежні авторитетні джерела. Перелік статей для створення і поліпшення, інструкція по редагуванню Вікіпедії, а також інша додаткова інформація доступні на сторінці марафону в кримськотатарській Вікіпедії.