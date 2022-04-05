В Україні триває марафон "Пишемо кримськотатарську Вікіпедію"

07:49 08 липня Київ, Україна

В рамках марафону з наповнення Вікіпедії кримськотатарською мовою, який запустило Мінреінтеграції, вже перекладено 160 статей.
 
Про це повідомив керівник експертної групи директорату по цифровому розвитку, цифрових трансформаціях і цифровізації Мінреінтеграції Марлен Сагіров.
"Станом на сьогодні участь в марафоні «Serbest Entsiklopediya: Пишемо кримськотатарську Вікіпедію» приймають близько двох десятків людей. Уже перекладені в рамках нашого заходу 160 статей", - сказав Сагіров.
За його словами, метою марафону є створення і поліпшення статей Вікіпедії кримськотатарською мовою. Проведення марафону відбуватиметься за двома категоріями: 1000 статей, які є базовими в усіх мовних розділах Вікіпедії, а також 100 статей, пов'язаних з Україною, Кримом, кримськотатарською культурою і традиціями, історичними персоналіями.
"Цей марафон ми проводимо в рамках схваленої урядом у квітні Концепції розвитку кримськотатарської мови до 2032 року", - додав представник Мінреінтеграції.
Мінреінтеграції планує завершити цей онлайн-марафон 15 липня.
"Тоді ж мають намір підбити підсумки. Обов'язково повідомимо на власних джерелах про те, скільки було перекладено статей, визначимо переможців і плануємо нагородити найактивніших учасників, які зробили найбільший внесок в переклад, в марафон", - запевнив керівник експертної групи директорату по цифровому розвитку, цифрових трансформаціях і цифровізації Мінреінтеграції.
Учасники заходу можуть писати статті самостійно або перекладати з української або інших мов. Але всі вони повинні відповідати правилам Вікіпедії, зокрема, не містити порушення авторських прав, бути написані в нейтральному енциклопедичному стилі і посилатися на незалежні авторитетні джерела. Перелік статей для створення і поліпшення, інструкція по редагуванню Вікіпедії, а також інша додаткова інформація доступні на сторінці марафону в кримськотатарській Вікіпедії.
"Плануємо до кінця року запустити подібний захід, щоб якомога більше статей перекласти на 100%. При підготовці до другого марафону ми зробимо "роботу над помилками", щоб другий захід був ще більш ефективним, щоб більша кількість людей була залучена. Над комунікаційною стратегією ще попрацюємо. Тобто ми ще не завершили перший марафон, а вже готуємо другий", - сказав Сагіров.