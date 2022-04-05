В Україні триває марафон "Пишемо кримськотатарську Вікіпедію"

В рамках марафону з наповнення Вікіпедії кримськотатарською мовою, який запустило Мінреінтеграції, вже перекладено 160 статей.
Про це повідомив керівник експертної групи директорату по цифровому розвитку, цифрових трансформаціях і цифровізації Мінреінтеграції Марлен Сагіров.
За його словами, метою марафону є створення і поліпшення статей Вікіпедії кримськотатарською мовою. Проведення марафону відбуватиметься за двома категоріями: 1000 статей, які є базовими в усіх мовних розділах Вікіпедії, а також 100 статей, пов'язаних з Україною, Кримом, кримськотатарською культурою і традиціями, історичними персоналіями.
Мінреінтеграції планує завершити цей онлайн-марафон 15 липня.
Учасники заходу можуть писати статті самостійно або перекладати з української або інших мов. Але всі вони повинні відповідати правилам Вікіпедії, зокрема, не містити порушення авторських прав, бути написані в нейтральному енциклопедичному стилі і посилатися на незалежні авторитетні джерела. Перелік статей для створення і поліпшення, інструкція по редагуванню Вікіпедії, а також інша додаткова інформація доступні на сторінці марафону в кримськотатарській Вікіпедії.
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