В Україні продовжує зростати енергоспоживання - "Укренерго"

12:10 05 січня Київ, Україна

Станом на 11:00 5 січня енергоспоживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведено ліміти споживання, що діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

У нічний період електростанції виробляють достатню електроенергію для покриття споживання, повідомили в "Укренерго".



Через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Ремонтні бригади оператора систем розподілу (обленерго) відновлюють живлення.

"Вчора ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один із об'єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що за останні три місяці енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак російського війська. Ушкодження об'єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їхнє відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу. Аварійно відновлювані роботи продовжуються постійно.