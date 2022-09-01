В Україні продовжили військовий стан ще на 90 діб

15:25 15 серпня Київ, Україна

Верховна Рада підтримала продовження військового стану в Україні ще на 90 діб – до 21 листопада 2022 року, повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.



Рішення підтримали 328 депутатів.



Крім того, Рада підтримала затвердження указу щодо продовження загальної мобілізації в Україні.



Згідно із законом, військовий стан – це «особливий правовий режим, який запроваджується у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державної незалежності та територіальної цілісності України».



Під час військового стану можуть обмежуватися такі конституційні права та свободи: право на недоторканність житла, таємницю листування, телефонних розмов, невтручання у особисте та сімейне життя, свободу слова та думки, ведення підприємницької діяльності, розпоряджатися своєю власністю, професійну юридичну допомогу. Також забороняється проведення страйків, масових зборів та акцій. Вибори президента та Верховної Ради не проводяться.



Військовий стан в Україні був запроваджений 24 лютого 2022 року після повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ.