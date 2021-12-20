В Україні продовжили термін для отримання статусу безробітного до 30 днів

07:08 22 березень Київ, Україна

Протягом 2020 року та початку 2021 в Державних центрах зайнятості спостерігається великий потік людей, які бажають отримати статус безробітного. Така ситуація створює велике навантаження на співробітників центрів зайнятості, тому термін подачі документів продовжений до 30 днів.



Про це розповіла директорка Державного центру зайнятості Ольга Макогон.



"Велика кількість безробітних, які протягом останнього року зверталися за допомогою, протягом 10 днів повинні прийти і подати документи. Звичайно, це не зручно ні людям, ні співробітникам служби. Тому зміна терміну подачі до 30 днів дозволить знизити емоційне навантаження, пов'язане з виконанням вимог законодавства", - сказала вона.



Начальниця управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні розповіла про умови отримання статусу безробітного.



"Раніше статус безробітного надавався на 8-й день, відповідно, виплати з безробіття призначалися також на 8-й день, за умови, якщо люди всі ці 7 днів шукали підходящу роботу, якщо підходящої роботи немає, то надавався статус. На період карантину в день звернення особи їй надається статус і призначається допомога з безробіття, але це тільки на період карантину. Але це не означає, що людина перестає шукати роботу. І якщо вам пропонують підходящу роботу, відповідно до ст. 46, а ви двічі від неї відмовляєтесь, то в такому випадку людина втрачає право на реєстрацію в центрі зайнятості", - сказала вона.