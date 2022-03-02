В Україні продовжили термін дії деяких документів на період воєнного стану

19:03 02 березень Київ, Україна

Урядом затверджено Постанову Кабміну від 28 лютого 2022 р.. № 165, що передбачає зупинення надання адміністративних послуг на час воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

«Документи – посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, термін дії яких минув у період військового стану, продовжують діяти на всій території України», – йдеться у повідомленні

У відомстві зазначили, що замінити їх можна після скасування військового стану в країні та відновлення послуг для громадян у сервісних центрах МВС.



Крім того, в Україні продовжено термін дії паспортів громадян для виїзду за кордон.. Документ діятиме ще п'ять років.