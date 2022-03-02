В Україні продовжили термін дії деяких документів на період воєнного стану

Урядом затверджено Постанову Кабміну від 28 лютого 2022 р.. № 165, що передбачає зупинення надання адміністративних послуг на час воєнного стану в Україні.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
У відомстві зазначили, що замінити їх можна після скасування військового стану в країні та відновлення послуг для громадян у сервісних центрах МВС.
Крім того, в Україні продовжено термін дії паспортів громадян для виїзду за кордон.. Документ діятиме ще п'ять років.
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