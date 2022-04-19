В Україні продовжено можливість перетину кордону громадянами України за внутрішніми паспортами

07:39 19 квітня Київ, Україна

Можливість перетину кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено.



Таке рішення прийнято з огляду на ситуацію, що складається на території України під час військового стану, коли громадяни України не можуть швидко та своєчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт).



Саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями із суміжними країнами працівники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, у тому числі й за внутрішнім паспортним документом.



Це стосується всіх громадян, незалежно від областей, з яких вони прямують.