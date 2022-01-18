В Україні продовжено набір на програму професійного розвитку в сфері кібербезпеки та реінтеграції для ветеранів АТО/OOC

11:46 03 травень Київ, Україна

Відповідно до навчальної програми CRDF Global, в Україні протягом двох тижнів буде продовжений набір ветеранів АТО/OOC на навчання в сфері кібербезпеки та реінтеграції.

Програма професійного розвитку в сфері кібербезпеки та реінтеграції для ветеранів АТО/OOC "Кіберзахисники" покликана надавати нові кар'єрні і адаптаційні можливості учасникам бойових дій на сході України, які повертаються до цивільного життя.



"Професія в області кібербезпеки, яку отримують учасники програми за результатами навчального інтенсиву, має велике соціальне значення і вкрай важлива для захисту нашої країни. Процес реінтеграції ветеранів та ветеранок забезпечується шляхом надання психологічної та менторської підтримки і консультування з питань кар'єри, а також підтримки на шляху працевлаштування



Програма підготовлена висококваліфікованими американськими і українськими фахівцями в області кібербезпеки і впроваджується Програмою CRDF Global в Україні, Молдові і на Західних Балканах щодо поліпшення безпеки в кіберпросторі, яка вводиться за підтримки Управління з координації надання допомоги США країнам Європи та Євразії Державного департаменту США, і спрямована на запобігання кібератакам шляхом створення надійної кіберінфраструктури і посилення можливостей фахівців з кібербезпеки", - сказано в анотації до курсу.



До 15 травня триває набір на навчання. З 25 травня стартує перша хвиля навчання.



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