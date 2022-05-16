В Україні COVID-щеплення отримали понад 4,5 млн людей

09:43 13 серпня Київ, Україна

За повідомленням Міністерства охорони здоров'я України, за 12 серпня в країні було вакциновано проти COVID-19 163 310 осіб. З них першу дозу отримали 110 545 осіб, а повну імунізацію пройшли 52 765 осіб.

Так, протягом доби працювали 1 002 мобільні бригади, 2 860 пунктів щеплення і 329 центрів вакцинації.

З початку кампанії по вакцинації щеплено 4 538 443 особи, з них отримали одну дозу 4 538 441 особа, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 633 317 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 7 171 758 щеплень.

Тим часом на Львівщині рекомендували селити в гуртожитки тільки щеплених студентів. В регіоні категорія студентів становить понад 100 тисяч осіб. Влада області розраховує, що така рекомендація допоможе запобігти спалаху коронавірусу на початку навчального року.