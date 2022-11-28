В Україні розпочали роботу 99,7% котелень, опаленням забезпечено 99,6% будинків

19:29 28 листопада Київ, Україна

Незважаючи на постійні обстріли, Україна розпочала опалювальний сезон – запущено 99,7% котелень, забезпечено опаленням 99,6% житлових будинків, 97,9% садків, 98,9% шкіл та 99,9% закладів охорони здоров'я.

Про це 28 листопада повідомляє НАК "Нафтогаз України" за результатами засідання Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду (ОЗП).

В Україні розпочали роботу 99,7% котелень, опаленням забезпечено 99,6% житлового фонду.



Також на сьогодні відновили 316 об'єктів теплопостачання, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. Це 53,3% від загальної кількості уражених об'єктів, заявили в Нафтогазі.



Зусилля зараз спрямовуються на налагодження роботи теплогенеруючих підприємств на звільнених територіях Харківщини та Херсонщини, де поки що "зберігається важка ситуація з доступом до комунікацій".



Раніше Кабмін виділив 12,7 млрд грн Нафтогазу для закупівлі газу. Україна накопичила 14,6 млрд кубометрів газу, на складах ТЕС та ТЕЦ – 1,5 млн тонн вугілля. Також уряд заборонив експорт паливної деревини.