В Україні прийнятий закон про захист трудових мігрантів

19:30 16 червня Київ, Україна

Парламент 16 червня прийняв в першому читанні законопроект №2365 «Про захист трудових мігрантів та боротьбі з шахрайством в працевлаштуванні за кордон». У коментарі «Слово і діло» політичний аналітик Дмитро купиря зазначив, що всупереч додаткового тиску на малий і середній бізнес, що створять нові норми, це зменшить рівень шахрайства при пошуку роботи за кордоном.



«Є велике питання щодо способів реалізації цього закону. Варто відзначити, що це знаходиться саме в поле малого і середнього бізнесу і це для них додатковий регулювання », - акцентував купиря.

За його словами, незважаючи на карантин і те, що велика кількість заробітчан повернулися в Україну, цей законопроект залишається актуальним.

Купиря вважає, що оскільки щорічно на заробітки за кордон з України виїжджає більше мільйона чоловік, тому шахрайство при пошуку роботи існує і питання, на його думку, є актуальним.

«У цьому випадку законодавець має на меті захистити від шахрайства саме звичайних людей, які шукають роботу за кордоном і фактично, з точки зору здобувачів, це позитивна ініціатива.

Таким чином держава намагається захистити їх від шахрайства. Але чи буде ця спроба успішною, ми побачимо, коли закон вступить в дію: чи вдасться ефективно контролювати дотримання цих норм. З точки зору людей, які їдуть на заробітки, це позитивний крок », - прокоментував політичний аналітик Дмитро купиря.



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