В Україні презентували Реєстр пошкодженого та знищеного майна

В Україні запрацює Реєстр пошкодженого та знищеного майна через війну. У реєстрі враховуватимуться не лише житлові будинки, а й промислові об'єкти, дороги, мости, лінії газо- та електропостачання.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, за час повномасштабного вторгнення до "Дії" направили понад 256 тисяч повідомлень про пошкоджене майно. Однак ця цифра не є остаточною, оскільки не враховує пошкоджену інфраструктуру та промислові об'єкти. Тепер всю інформацію про майно, яке постраждало від російської агресії, буде інтегровано до спеціального реєстру.
Примітно, що там враховуватимуться не лише житлові будинки, а також промислові об'єкти, дороги, мости, лінії газо- та електропостачання, тобто все, що було пошкоджене чи зруйноване.
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