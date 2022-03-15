В Україні презентували бойовий дрон, який не має аналогів у світі

16:15 15 червня Київ, Україна

У Києві пройшла Міжнародна спецвиставка "Зброя та безпека - 2021", на якій було представлено унікальний бойовий безпілотник ACE ONE.

Презентували свій унікальний проєкт - надшвидкий бойовий дрон з технологіями stealth і ройовими можливостями ACE ONE, експрезидент ДП "Антонов" Олександр Лось і колишній голова Державного космічного агентства України Володимир Усов.

"Таких безпілотників ні в Україні, ні в світі ще не було. У своєму класі бойових безпілотників, які можуть переносити озброєння до 1 тонни - ACE ONE - це №1. Він розроблений на основі новітніх технологій - Stealth. Завдяки цьому, а також своїй формі плоского крила, безпілотник фактично невидимий для радарів і його складно вирахувати. Швидкість ACE ONE наближена до надзвукової. Це 1000 км/год. Управління здійснюється за допомогою системи штучного інтелекту, яка може управляти роєм таких безпілотників", - розповів один з конструкторів і керівників проєкту Олександр Лось.

Співкерівник проєкту Володимир Усов відзначив, що безпілотник призначений для оборонного захисту повітряного простору України.

"Якщо, наприклад, на територію України залетить безпілотник-розвідник, ACE ONE, який значно швидше і могутніше за усіма характеристиками, зближується з ним і знищує його. Також ACE ONE використовується для швидкого ривка на територію противника, виконання операції і повернення на наземну станцію", - пояснив Усов.

Відзначається, що над розробкою літального апарату працювали 25 кращих українських вчених і фахівців в авіакосмічній галузі на базі кращих підприємств. Розробка двигуна - ДП "Івченко-Прогрес" і "Мотор Січ". Виробництво планера - ТОВ "Гідробест".