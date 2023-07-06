В Україні представили автошколи для людей з інвалідністю

Проєкт "Автошколи для осіб з інвалідністю" презентували у четвер, 6 липня, у рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар'єрів". У заході взяло участь керівництво МВС, перша леді, слухачі та інструктори автошколи.
В автошколах для людей з інвалідністю учням пропонують доступну інфраструктуру, навчання в змішаних інклюзивних групах або індивідуально, можливість теоретичного навчання у дистанційному форматі, індивідуальне навчання за зручним графіком, сертифіковані сучасні автомобілі з ручним керуванням, підтримку та консультування від досвідчених інструкторів.
Записатися в одну із п'яти автошкіл можна на сайті МВС.
За її словами, ті автошколи, які сьогодні представляють, розраховані і на тих, хто має вроджену інвалідність, або отримав таку інвалідність ще до війни. Перше, що потрібно зробити такій людині, – отримати медичну довідку, яка дозволяє керувати транспортним засобом. Після цього необхідно звернутися до автошколи для проходження теоретичного та практичного курсу.
Павличенко розповіла, що на сьогодні на базі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ уже функціонує п'ять таких автошкіл, які є максимально адаптованими для людей з інвалідністю.
Вона додала, що МВС щоразу проводитиме опитування, щоб зрозуміти, що потрібно покращити. А також аналізуватиме ситуацію, щоб зрозуміти, скільки таких автошкіл потрібно.
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