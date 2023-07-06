В Україні представили автошколи для людей з інвалідністю

17:42 06 липня Київ, Україна

Проєкт "Автошколи для осіб з інвалідністю" презентували у четвер, 6 липня, у рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар'єрів". У заході взяло участь керівництво МВС, перша леді, слухачі та інструктори автошколи.

"Це та безбар'єрність у дії, яку завжди пропагую і яку зобов'язалася втілювати наша країна ще до російського вторгнення: рівні можливості, комфорт та зручність для всіх українців у всіх сферах. Важко переоцінити цей проєкт зараз, коли через російські атаки у нас щодня стрімко стає більше людей з інвалідністю — молодих, активних, повних планів», — зазначила перша леді.

В автошколах для людей з інвалідністю учням пропонують доступну інфраструктуру, навчання в змішаних інклюзивних групах або індивідуально, можливість теоретичного навчання у дистанційному форматі, індивідуальне навчання за зручним графіком, сертифіковані сучасні автомобілі з ручним керуванням, підтримку та консультування від досвідчених інструкторів.



Записатися в одну із п'яти автошкіл можна на Записатися в одну із п'яти автошкіл можна на сайті МВС.

“Ми знаємо, що зараз дуже багато людей повернеться з війни з інвалідністю. Потреба в таких автошколах, очевидно, є, бо, на жаль, кількість людей з інвалідністю зростає — і серед військових, звісно насамперед і серед цивільного населення”, — сказала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко.

За її словами, ті автошколи, які сьогодні представляють, розраховані і на тих, хто має вроджену інвалідність, або отримав таку інвалідність ще до війни. Перше, що потрібно зробити такій людині, – отримати медичну довідку, яка дозволяє керувати транспортним засобом. Після цього необхідно звернутися до автошколи для проходження теоретичного та практичного курсу.

"Якщо людина, наприклад, вже має посвідчення водія і хоче у зв'язку з отриманою інвалідністю покращити свої навички керування транспортним засобом, то вона може пройти тільки практичний курс", - пояснила чиновниця.

Павличенко розповіла, що на сьогодні на базі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ уже функціонує п'ять таких автошкіл, які є максимально адаптованими для людей з інвалідністю.

“Ми проводили перший подібний тестовий набір. І в рамках тестового набору 22 особи з інвалідністю вже зараз проходять навчання на різних етапах. Хтось прийшов теоретично, хтось практично, хтось отримав посвідчення водія”, — сказала чиновниця.

Вона додала, що МВС щоразу проводитиме опитування, щоб зрозуміти, що потрібно покращити. А також аналізуватиме ситуацію, щоб зрозуміти, скільки таких автошкіл потрібно.