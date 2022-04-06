В Україні запропонували віддавати дітей до школи з 5 років
21:34 10 листопада Київ, Україна
Міносвіти обговорить всі плюси і мінуси щодо початку шкільної освіти з 5 років, повідомив Сергій Шкарлет
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"У деяких країнах ЄС навчання починають з 5 років і закінчують в 17. Лунала така пропозиція і на сьогоднішній нараді в Міносвіти з керівниками облуправлінь. Це варто обміркувати, враховуючи стандарти Нової української школи, і обговорити на педрадах, в інститутах підвищення кваліфікації, з батьками. Міносвіти розглядає всі пропозиції "за" і "проти", - сказав глава Міносвіти Сергій Шкарлет.
Також він додав, що потрібно напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта діяла, стала зручною і ефективною для дітей, педагогів, батьків.
"Відмова від 12-річної шкільної освіти - це абсолютний фейк. Дискусія, яка не перший рік триває в освітній спільноті з приводу термінів початку і завершення шкільного навчання, ні в якому разі не передбачає повернення десятирічки", - додав Шкарлет.
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