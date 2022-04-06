В Україні запропонували віддавати дітей до школи з 5 років

21:34 10 листопада Київ, Україна

Міносвіти обговорить всі плюси і мінуси щодо початку шкільної освіти з 5 років, повідомив Сергій Шкарлет

"У деяких країнах ЄС навчання починають з 5 років і закінчують в 17. Лунала така пропозиція і на сьогоднішній нараді в Міносвіти з керівниками облуправлінь. Це варто обміркувати, враховуючи стандарти Нової української школи, і обговорити на педрадах, в інститутах підвищення кваліфікації, з батьками. Міносвіти розглядає всі пропозиції "за" і "проти", - сказав глава Міносвіти Сергій Шкарлет.

Також він додав, що потрібно напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта діяла, стала зручною і ефективною для дітей, педагогів, батьків.