В Україні святкують Міжнародний день Африки

10:18 25 травень Київ, Україна

25 травня Україна приєднується до святкування Міжнародного дня Африки, свята, також відомого як День визволення Африки, яке нагадує про створення Організації африканської єдності.



День Африки відзначається щорічно за рішенням установчої конференції глав держав і урядів країн Африки, яка відбулася в Аддіс-Абебі 25 травня 1963 року.



У той день була створена Організація африканської єдності (ОАЄ) - найбільша і найвпливовіша міждержавна політична структура на Африканському континенті.



9 липня 2002 року на зміну ОАЄ прийшла нова континентальна організація - Африканський союз. Його створення стало реакцією африканських країн на виклики в сфері безпеки, численні війни і конфлікти на континенті в контексті процесів глобалізації.



Зараз Африканський союз об'єднує 55 незалежних країн.



Україна отримала статус спостерігача в Африканському союзі 22 червня 2016 року. У лютому 2018-го відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України з комісаром з політичних питань АС Мінатой Семате Сессумой в рамках 37-ї сесії Ради ООН з прав людини в Женеві. Також в лютому 2020 року українська делегація на чолі з директором Департаменту країн Близького Сходу і Африки МЗС взяла участь в роботі 36-ї сесії Виконавчої ради АС в Аддіс-Абебі.



Як повідомляє Міністерство культури і інформаційної політики, в Києві в рамках святкування Дня Африки в Україні відбудеться виставка картин та інших творів мистецтва (з 25 травня по 7 червня), а також тематичні лекції про культуру країн Африки.



Зокрема, заплановані такі заходи:

29 травня 14:00-18:00 - знайомство з кіноіндустрією країн Африки. Показ фільмів.

5 червня 14:00-18:00 - знайомство з музичним мистецтвом Африки.

6 червня 14:00-18:00 - знайомство з африканською літературою та іншими мистецтвами. Майстер-клас гри на традиційних музичних інструментах. Мініконцерт.

Всі заходи відбуватимуться в приміщенні Національного музею літератури України (вул. Б. Хмельницького, 11).



Заходи організовані громадською організацією "Африканська Рада в Україні" за сприяння МКІП, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, а також Національного музею літератури України.



ГО "Африканська Рада в Україні" створена з метою захисту прав африканців і афроукраїнців, а також для налагодження культурного діалогу між африканцями і представниками інших етнічних груп, що проживають в Україні, запобігання проявам ксенофобії та расизму в українському суспільстві.