В Україні з'являться нові світлофори для велосипедистів

В Україні планується створити світлофори для велосипедистів. Відповідний Держстандарт оновлює Державний шляховий науково-дослідний інститут, повідомив урбаніст Вадим Денисенко.
Він пояснив, навіщо велосипедистам окремі світлофори. Їх програмують так, щоб зелене світло там включалося раніше, ніж на автомобільних світлофорах. Це потрібно для того, щоб у момент старту автомобілів велосипедисти встигали доїхати до середини перехрестя. Так вони зможуть безпечно рухатися, бо водії їх бачитимуть.
Киянин Вадим Січкарук також пише, що в оновленому стандарті не передбачено велосипедних світлофорів, які дублюють сигнали пішохідного світлофора, як у Польщі та Австрії: «Проблема полягає в тому, що коли велосипедна доріжка проходить поряд з пішохідним переходом, регульованим світлофором, у велосипедиста не буде ніякого права рухатися велосипедом (адже сигнал тільки для пішоходів), тому доведеться поспішати».
До 28 лютого 2022 р. кияни ще можуть вносити пропозиції до Держстандарту.
Перші велосипедні світлофори в Києві встановили на вулиці Пушкінській у травні 2020 року.. У квітні 2021 року стало відомо, що такі світлофори встановлять ще на 40 вулицях Києва.
Він пояснив, навіщо велосипедистам окремі світлофори. Їх програмують так, щоб зелене світло там включалося раніше, ніж на автомобільних світлофорах. Це потрібно для того, щоб у момент старту автомобілів велосипедисти встигали доїхати до середини перехрестя. Так вони зможуть безпечно рухатися, бо водії їх бачитимуть.
Киянин Вадим Січкарук також пише, що в оновленому стандарті не передбачено велосипедних світлофорів, які дублюють сигнали пішохідного світлофора, як у Польщі та Австрії: «Проблема полягає в тому, що коли велосипедна доріжка проходить поряд з пішохідним переходом, регульованим світлофором, у велосипедиста не буде ніякого права рухатися велосипедом (адже сигнал тільки для пішоходів), тому доведеться поспішати».
До 28 лютого 2022 р. кияни ще можуть вносити пропозиції до Держстандарту.
Перші велосипедні світлофори в Києві встановили на вулиці Пушкінській у травні 2020 року.. У квітні 2021 року стало відомо, що такі світлофори встановлять ще на 40 вулицях Києва.
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