В Україні з'являться нові світлофори для велосипедистів

16:44 09 лютий Київ, Україна

В Україні планується створити світлофори для велосипедистів. Відповідний Держстандарт оновлює Державний шляховий науково-дослідний інститут, повідомив урбаніст Вадим Денисенко.



Він пояснив, навіщо велосипедистам окремі світлофори. Їх програмують так, щоб зелене світло там включалося раніше, ніж на автомобільних світлофорах. Це потрібно для того, щоб у момент старту автомобілів велосипедисти встигали доїхати до середини перехрестя. Так вони зможуть безпечно рухатися, бо водії їх бачитимуть.



Киянин Вадим Січкарук також пише, що в оновленому стандарті не передбачено велосипедних світлофорів, які дублюють сигнали пішохідного світлофора, як у Польщі та Австрії: «Проблема полягає в тому, що коли велосипедна доріжка проходить поряд з пішохідним переходом, регульованим світлофором, у велосипедиста не буде ніякого права рухатися велосипедом (адже сигнал тільки для пішоходів), тому доведеться поспішати».



До 28 лютого 2022 р. кияни ще можуть вносити пропозиції до Держстандарту.



Перші велосипедні світлофори в Києві встановили на вулиці Пушкінській у травні 2020 року.. У квітні 2021 року стало відомо, що такі світлофори встановлять ще на 40 вулицях Києва.