В Україні з'являться мультілікарні

15:03 29 липень Київ, Україна

На відкритті нового корпусу Охматдиту в Києві, Володимир Зеленський повідомив, що в рамках проекту "Велике будівництво" планується будівництво мультілікарень.

"Програма" Велике будівництво "- це не про дороги, а про будівництво країни в цілому, тому важливою частиною даної програми є мультілікарні, які ми хочемо побудувати в 5-6 регіонах України, де буде все. Поставлено завдання, щоб там було все, повністю ", - пообіцяв президент.

За його словами, така ініціатива буде втілена в життя, і додав, що "найголовніше, як нам до цієї техніки знайти таку кількість фахівців, не втратити людей, які у нас працюють, - від лікаря до медсестри".

Нагадаємо, рада директорів Світового банку затвердила додаткове фінансування для України в розмірі 135 млн доларів. Кошти будуть спрямовані на модернізацію українських лікарень і реформування системи охорони здоров'я.