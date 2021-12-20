В Україні з'являться мультілікарні

На відкритті нового корпусу Охматдиту в Києві, Володимир Зеленський повідомив, що в рамках проекту "Велике будівництво" планується будівництво мультілікарень.
За його словами, така ініціатива буде втілена в життя, і додав, що "найголовніше, як нам до цієї техніки знайти таку кількість фахівців, не втратити людей, які у нас працюють, - від лікаря до медсестри".
Нагадаємо, рада директорів Світового банку затвердила додаткове фінансування для України в розмірі 135 млн доларів. Кошти будуть спрямовані на модернізацію українських лікарень і реформування системи охорони здоров'я.
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