В Україні з'явиться довідник термінів, пов'язаних з темою безбар'єрності

16:26 12 липня Київ, Україна

Щоб зробити поняття безбар'єрності зрозумілим, в Україні створять спеціальний "довідник по безбар'єрності".



Про це розповіла дружина президента Олена Зеленська під час засідання Ради з безбар'єрності.



За словами першої леді, довідник буде складатися з трьох розділів і містити інформацію, як "правильно звертатися до людей, писати про людей, проявляти повагу, а не ображати".



Дружина президента зазначила, що в першому розділі книги мова піде про загальні, базові поняття щодо безбар'єрності, доступності, інклюзії, універсального дизайну і т.д.; другий розділ буде містити "безбар'єрну мову, глосарій правильних термінів", а третій - календар важливих дат, міжнародних і національних свят, пов'язаних з темою безбар'єрності.



"Це (довідник - ред.) може стати допоміжним інструментом для державних службовців, для представників сервісів, для журналістів, бізнесу, всіх, хто цікавиться цією темою", - пояснила Зеленська.



Вона додала, що ілюстрації до книги створять талановиті українські художники, а сам довідник планується видати в цифровому та друкованому форматах.



Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Рада безбар'єрності вже напрацювала масштабний план заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.



«Діалог про безбар'єрність активно ведеться на найвищому державному рівні. Дуже важливо не зменшувати темп, щоб всі проєкти, які сьогодні ми узгодимо, були якісно реалізовані. Під час першого засідання Ради безбар'єрності ми почали формувати чіткий план заходів щодо виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Над його створенням активно працювали 15 міністерств, 47 громадських організацій і експертів. За останні два тижні було проведено цілий цикл громадських консультацій, враховані зауваження до кожного з проєктів», - сказав Шмигаль.