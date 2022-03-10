В Україні з'явиться система контролю залишків ліків на складах

Міністерство охорони здоров'я України планує розробити систему, яка дозволить контролювати залишки лікарських засобів на складах медустанов.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

"Була певна мрія в МОЗ і в цілому у медичної спільноти, щоб мати систему, яка контролювала б залишки медичних препаратів в закладах охорони здоров'я, щоб ми в реальному часі могли розуміти, що у нас де знаходиться, як це персонал списує, оформляє, і щоб зручно це працювало... Зокрема, 8 жовтня було видано наказ МОЗ про створення робочої групи... Ми хочемо розробити систему, яка дозволить зручно керувати складськими залишками в установах охорони здоров'я", - зазначив він.