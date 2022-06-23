В Україні з'явиться Реєстр психологів, які допомагають розслідувати злочини проти дітей

18:16 23 червня Київ, Україна

В Україні з'явиться Реєстр психологів, навчених працювати з дітьми, які постраждали від насильства. Фахівці, які увійдуть до Реєстру психологів, допомагатимуть правоохоронним органам ефективно розслідувати злочини проти дітей.



Про це повідомляє Міністерство юстиції України.



Запустити Реєстр, за планами Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей, мали до 2023 року. Утім, через війну в Україні, запуск вирішили прискорити.

“Кількість повідомлень про дітей, які постраждали від військових злочинів, зростає. Тому необхідно забезпечити доступ психологів до слідчих дій на території всієї країни як офлайн, так і онлайн, щоб надати дітям необхідну підтримку та допомогу, а також зробити правосуддя дружнім до дитини та мінімізувати ризик повторної травми», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає Мін'юст, їхня мета – зробити процес менш травмуючим для дитини та максимально ефективним, щоб її права були захищені та винні були притягнуті до відповідальності.



До Реєстру будуть відбирати психологів, які мають вищу психологічну освіту, досвід роботи з дітьми, високу готовність та мотивацію долучатися до такої діяльності.



Створення Реєстру – спільна ініціатива Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх, Офісу Генерального прокурора України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Міністерства юстиції України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Координаційного центру з надання безкоштовної правової допомоги та центр "Волонтер".