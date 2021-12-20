В Україні з'явиться кіберспортивного комплекс

13:42 23 липень Київ, Україна

Як вже відомо, готель "Дніпро" був проданий на аукціоні, новими власниками стали українці зі сфери IT, зараз готується грандіозний план по перетворенню готелю в кіберспортивного арену.

Один із співвласників готелю "Дніпро", підприємець і професійний кіберспортсмен Олександр Кохановський поділився планами:

"Кілька років тому ми задумали великий інфраструктурний кіберспортивний проект. Це ціла екосистема, яка включає в себе створення сучасної багатофункціональної киберспортівной арени з Всеукраїнськими та міжнародними турнірами, кіберспортивного Академії, освітніх проектів та кіберспортивного Асоціації, яка об'єднує ключових гравців ринку - які розвиватимуть індустрію і допомагати в удосконаленні законодавчої бази. Проект повинен був стартувати з будівлі арени, але ми змінили свої плани, побачивши нову унікальну можливість ", - прокоментував новий співвласник готелю" Дніпро ".

Також Олександр поділився своїми подальшими планами щодо облаштування готелю, його розвитку та кібербудущему всієї України:

"Все своє життя я презентував Україну в світі кіберспорту, але зараз ми виходимо на абсолютно новий рівень - світовий ринок і великі можливості для економіки нашої країни. "Дніпро" буде включати в себе не тільки атрибути топового готелю (ресторани, SPA і фітнес-центри), а й унікальні киберспортівниє елементи: тренувальні зони, кіберспортивного сцену, спеціальні номери для професійних гравців, а також кращий в світі players 'lounge ", - коментує він.

Будувати кібер-імперію Олександр збирається не один, а разом з однодумцями: групою партнерів і інвесторів, які здатні реалізувати цей великий проект, першою частиною якого став готель "Дніпро".