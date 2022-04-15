В Україні з'явиться День відповідальності людини

Верховна Рада затвердила створення Всеукраїнського дня відповідальності людини, який відзначатиметься щорічно 19 жовтня.
За відповідний проєкт постанови №5286 проголосували 308 депутатів при мінімально необхідних 226.
Свято запровадили, щоб "створити умови для якісного перетворення українського суспільства і всіх його членів в контексті розуміння і підвищення рівня відповідальності". Крім того, метою свята є вшанування пам'яті Богдана Гаврилишина, автора «Декларації відповідальності людини».
Згідно з документом, відзначати його будуть щорічно 19 жовтня.
Зараз Кабміну доручено розробити і затвердити план заходів з відзначення цього свята як на місцевому, так і на державному рівні.
Нагадаємо, в 2014 році професор Гаврилишин створив документ - «Декларацію відповідальності людини», в 15 пунктах якого відбив різні рівні відповідальності, які можуть стати дороговказами до більш демократичного, інклюзивного та ефективного товариства з точки зору гуманістичних цінностей.
Серед них:
- кажи правду
- підтримуй своє здоров'я
- стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе
- будь законослухняним тощо.
Парламентарії вважають, що цей День "нагадає кожному члену суспільства, що позитивні зміни можливі тільки за умови усвідомлення відповідальності кожного громадянина перед суспільством і самим собою".
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