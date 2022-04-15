В Україні з'явиться День відповідальності людини

18:40 16 липня Київ, Україна

Верховна Рада затвердила створення Всеукраїнського дня відповідальності людини, який відзначатиметься щорічно 19 жовтня.



За відповідний проєкт постанови №5286 проголосували 308 депутатів при мінімально необхідних 226.



Свято запровадили, щоб "створити умови для якісного перетворення українського суспільства і всіх його членів в контексті розуміння і підвищення рівня відповідальності". Крім того, метою свята є вшанування пам'яті Богдана Гаврилишина, автора «Декларації відповідальності людини».



Згідно з документом, відзначати його будуть щорічно 19 жовтня.



Зараз Кабміну доручено розробити і затвердити план заходів з відзначення цього свята як на місцевому, так і на державному рівні.



Нагадаємо, в 2014 році професор Гаврилишин створив документ - «Декларацію відповідальності людини», в 15 пунктах якого відбив різні рівні відповідальності, які можуть стати дороговказами до більш демократичного, інклюзивного та ефективного товариства з точки зору гуманістичних цінностей.

Серед них:

кажи правду

підтримуй своє здоров'я

стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе

будь законослухняним тощо.

Парламентарії вважають, що цей День "нагадає кожному члену суспільства, що позитивні зміни можливі тільки за умови усвідомлення відповідальності кожного громадянина перед суспільством і самим собою".