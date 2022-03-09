В Україні з'явився Інститут інтелектуальної власності

21:04 13 жовтень Київ, Україна

Згідно з рішенням уряду ДП "Український інститут інтелектуальної власності" завтра, 14 жовтня, почне функціонувати.



Як заявили в Мінекономіки, "Укрпатент" буде служити єдиним вікном з видачі охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності". Зокрема, Інститут буде виконувати наступні функції:

приймання заявок на державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір;

приймання заявок на реєстрацію об'єктів промислової власності та проведення їхньої експертизи (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, географічні зазначення, компонування напівпровідникових виробів);

видача патентів, свідоцтв;

здійснення підготовки, атестації та реєстрації патентних довіреностей;

забезпечення діяльності колегіальних органів (Апеляційної палати, Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна" в торговельні марки, Атестаційної і Апеляційної комісій)

виконання функцій Міжнародного пошукового органу і Органу міжнародної попередньої експертизи відповідно до угоди з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

При цьому, Мінекономіки продовжить забезпечувати формування та реалізацію державної політики в сфері інтелектуальної власності. Від Мінекономіки в "Укрпатент" делегують тільки "охорону прав на винаходи і корисні моделі", "охорону прав на промислові зразки", "охорону прав на компонування напівпровідникових виробів", "охорону прав на знаки для товарів і послуг", "правову охорону географічних вказівок" і "авторське право".