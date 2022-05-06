В Україні з'явився сайт «Антивоєнна коаліція»

«З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України уряди країн світу, компанії, міжнародні організації, об'єднання та федерації, публічні особи та мільйони людей у всьому світі висловлюють підтримку нашій державі та надають практичну допомогу. Тепер про ситуацію на антипутінському фронті можна дізнатися на вебресурсі «Антивоєнна коаліція»», - йдеться у повідомленні.