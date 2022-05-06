В Україні з'явився сайт «Антивоєнна коаліція»
12:04 06 травня Київ, Україна
Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) України розробила та запустила вебресурс
«Антивоєнна коаліція», повідомляє Центр захисту дезінформації.
«З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України уряди країн світу, компанії, міжнародні організації, об'єднання та федерації, публічні особи та мільйони людей у всьому світі висловлюють підтримку нашій державі та надають практичну допомогу. Тепер про ситуацію на антипутінському фронті можна дізнатися на вебресурсі «Антивоєнна коаліція»», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, тут можна дізнатися:
- про акти підтримки України;
- обмеження співпраці з росією;
- інформацію про суб'єктів, які вжили різноманітних заходів для наближення перемоги України.
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